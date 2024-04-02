Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında? Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ve biyografisi

Engin Altan Düzyatan Kimdir?

Engin Altan Düzyatan, televizyon dizileri ve sinema filmleri alanında geniş bir kariyere sahiptir. Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi birçok televizyon dizisinde rol almıştır. Ayrıca Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York’ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok sinema filminde de yer almıştır. Peki, Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte Engin Altan Düzyatan hayatı…

Sunuculuk alanında da deneyimi bulunan Engin Altan Düzyatan 44 yaşındadır. Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Arnavut asıllı olan Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile evlidir.