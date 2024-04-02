Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında? Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ve biyografisi

        Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında? Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ve biyografisi

        Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de doğmuş ünlü bir oyuncu ve sunucudur. Lise yıllarında tiyatroyla tanışmış ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne gitmiştir. İstanbul'a oyunculuk kariyeri için geldiği dönemde Kenter ve DOT Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda görev almış ve aynı zamanda Diyarbakır'da bir oyun yönetmiştir. Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engin Altan Düzyatan kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Engin Altan Düzyatan Kimdir?

        Engin Altan Düzyatan, televizyon dizileri ve sinema filmleri alanında geniş bir kariyere sahiptir. Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi birçok televizyon dizisinde rol almıştır. Ayrıca Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York’ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok sinema filminde de yer almıştır. Peki, Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte Engin Altan Düzyatan hayatı…

        Sunuculuk alanında da deneyimi bulunan Engin Altan Düzyatan 44 yaşındadır. Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Arnavut asıllı olan Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile evlidir.

        REKLAM

        Dizi:

        • 2001 Bizim Otel Altan Yardımcı Karakter
        • 2001 Yeditepe İstanbul - Konuk Oyuncu
        • 2002-2004 Koçum Benim Orçun Yardımcı Karakter
        • 2003 Hürrem Sultan Şehzade Bayezid Yardımcı Karakter
        • 2003 Mühürlü Güller Engin Yardımcı Karakter
        • 2003 Alacakaranlık Doktor Konuk Oyuncu
        • 2003 Kampüsistan Levent Yardımcı Karakter
        • 2004 Azize Efe Yardımcı Karakter
        • 2004 Sil Baştan Cihan Yardımcı Karakter
        • 2005 Belalı Baldız Vedat Konuk Oyuncu
        • 2005 Kadın Her Zaman Haklıdır Pekcan Başrol Oyuncusu
        • 2006 Sıla Gazeteci Konuk Oyuncu
        • 2006 Kızlar Yurdu (dizi) Özgür Başrol Oyuncusu
        • 2007 Affedilmeyen Orhan Yardımcı Karakter
        • 2007 Sevgili Dünürüm Murat Muhtar Yardımcı Karakter
        • 2008 Dantel Emre Başrol Oyuncusu
        • 2008 Cesaretin Var Mı Aşka? Tamer Başrol Oyuncusu
        • 2009 Bir Bulut Olsam Doktor Serdar Batur Başrol Oyuncusu
        • 2010 Kapalıçarşı Fırat Yardımcı Karakter
        • 2010 1 Milyon Canlı Para Sunucu Show TV, TV programı
        • 2010 Şen Yuva Kendisi Konuk oyuncu
        • 2012 Son Halil Başrol Oyuncusu
        • 2012-2013 Yol Ayrımı Gazeteci Murat Başrol Oyuncusu
        • 2014 Cinayet Yılmaz Seyhan Başrol Oyuncusu
        • 2014 Çırağan Baskını Poldi/Mustafa Başrol Oyuncusu
        • 2014- Diriliş: Ertuğrul Ertuğrul Gazi Başrol Oyuncusu

        Sinema:

        • 2005 Kalbin Zamanı Genç Demir/Young Demir Yardımcı Karakter
        • 2005 Beyza'nın Kadınları Koray Yardımcı Karakter
        • 2007 Cennet Can Başrol Oyuncusu
        • 2008 Mezuniyet - Başrol Oyuncusu
        • 2008 Cin Geçidi Komiser Başrol Oyuncusu, kısa film
        • 2010 New York'ta Beş Minare Timur Yardımcı Karakter
        • 2010 Bir Avuç Deniz Mert Akbay Başrol Oyuncusu
        • 2010 Romantik Komedi Cem Sezgin Başrol Oyuncusu
        • 2011 Anadolu Kartalları Binbaşı Kemal Tanaçan Başrol Oyuncusu
        • 2012 Bu Son Olsun Sinan Başrol Oyuncusu
        • 2012 Max Maceraları: Kralın Doğuşu Gölgelerin Efendisi Seslendirme
        • 2012 Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk Gölgelerin Efendisi Seslendirme
        • 2012 Dört Duvar Saraybosna - Yapımcı, kısa film
        • 2013 Romantik Komedi 2 Cem Sezgin Başrol Oyuncusu
        • 2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var Mehmet Başrol Oyuncusu
        • 2016 Ve Panayır Köyden Gider Ali Başrol Oyuncusu

        Tiyatro:

        • 2006 Anna Karenina Mehmet Birkiye Kenter Tiyatrosu
        • 2007-2008 Kürklü Merkür Murat Daltaban DOT
        • 2012 Dar Ayakkabı ile Yaşamak Engin Altan Düzyatan / Kendisi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

        Ödülleri ve adaylıkları:

        • Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç
        • 2012 Los Angeles Movie Awards, En İyi Erkek Oyuncu ,Bir Avuç Deniz , Kazandı.
        • 2015 6.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri, En Quality Erkek Oyuncu, Diriliş Ertuğrul, Kazandı.
        • 2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu. Adaylık.
        • Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) ,Yılın Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.
        • Türkiye Gençlik Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.
        • KTÜ Medya Ödülleri , En Beğenilen Erkek Oyuncu, Kazandı.
        • Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.
        • Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.
        • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kazandı.
        • Mersin Altın Palmiye ödülleri,Yılın Erkek Dizi Oyuncusu,Kazandı.
        • Kar Film Festivali Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Kazandı.
        • Pantene Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Adaylık.
        • 2017 5.Bilkent Tv Ödülleri, En İyi Erkek Drama Oyuncusu, Adaylık.
        • Müzikonair Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar