Beyin faaliyetinin azalması

Beyin faaliyetimiz azaldığında, vücudumuzun halsiz hissetmesi ve dikkatimizin kolayca dağılması daha olasıdır. Hiçbir şey doğrudan “gerçekleşmediğinde”, bedenlerimiz bu hareketsizlik dönemini benimsemek ve enerjiyi korumak için evrimleşmiştir. Bir film izlemek, kitap okumak ya da uzun bir yolculuğa çıkmak için oturduğumuzda da aynı şeyin olduğunu görürüz.