Sınıfta ders dinlerken neden uykumuz gelir? Okulda neden uykumuz gelir?
Okul hayatımız boyunca çoğumuzun başına gelen olaylardan biri de ders dinlerken uykumuzun gelip uyuya kalmamızdır. Eğitim hayatımızın her alanında bazılarımız için kronikleşmiş bir sorun haline dönüşmüştür. Peki, bu durumun kaynağı nedir?
Sınıfta ders dinlemek çoğu zaman birçoğumuzu fiziksel anlamda zorlayabilir. Bunun başında dersin ilk on veya on beş dakikasından sonra yoğun bir şekilde uykumuzun gelmesi gelir. Genellikle uyumaya başlarız ve bu durum derslerimizden geri kalmamıza veya verimsiz bir ders geçirmemize sebep olur.
ÇEVRE HAKKINDA HER ŞEY
Biz insanların alışkanlıkları olduğu yadsınamaz bir gerçek ve en sevdiğimiz günlük alışkanlıklarımızdan biri de sıcak, loş bir odada birbirimize sarılıp uyumak için başımızı yastığa koymaktır. Yatak odamızdan bahsediyoruz.
Vücudumuz belirli çevresel ipuçlarına alışır ve bunlara doğal olarak tepki verir. Bu nedenle, bir odanın loş ışıklı arka tarafına yakın rahat bir sandalyede kambur oturduğumuzda, vücudumuz bunu tipik uyku düzenimizle ilişkilendirir ve rüya ülkesine sürüklenmesine izin verir.
UYARILMA VE SIKINTI BİLİMİ
İlk sorumuz can sıkıntısının yorgunlukla olan ilişkisiyle ilgiliydi, ancak yukarıda gördüğümüz gibi oyundaki tek faktör bu değil. Bununla birlikte, suprakiazmatik çekirdek (melatonin seviyesinin düzenlemesini yapar) uyarımı beynimizi ve vücudumuzu “uyandırmanın” yalnızca bir yoludur.
Fiziksel ve zihinsel uyaranlar beklenmedik şekerlemeleri önlemek için çok önemlidir; örneğin, araba kullanırken, uzun, sonsuz yol önünüzde can sıkıntısına tek yönlü bir yolculuk gibi uzandığında, pencereyi açmak veya müzik açmak yorgunluğu önlemenin iki yoludur.
Beyaz gürültü nedir?
Benzer şekilde, akademik bir ortamda profesör veya diğer öğrencilerle etkileşim gibi fiziksel uyarımlar zihnimizi uyanık ve meşgul tutar. Bir düşünün, ne sıklıkla beden eğitimi dersinin ortasında uyuya kaldınız? Ya da bir seminer sırasında başka bir sınıf arkadaşınızla hararetli bir tartışma yaparken uyuya kaldınız mı?
Ancak, bir amfide tipik olarak hareket etmez, konuşmaz veya etkileşimde bulunmazsınız. Kaleminiz tembelce notları karalıyor olabilir, ancak bir amfi beyin için zayıf, tek yönlü bir uyaran kaynağı sunar ve öğretim görevlisinin sesi bazı öğrenciler için “beyaz gürültü” sınırındadır. Beyaz gürültü, farklı frekanstaki seslerin birleşmesiyle oluşan ve sürekli devam eden sesler bütünüdür.
Beyin faaliyetinin azalması
Beyin faaliyetimiz azaldığında, vücudumuzun halsiz hissetmesi ve dikkatimizin kolayca dağılması daha olasıdır. Hiçbir şey doğrudan “gerçekleşmediğinde”, bedenlerimiz bu hareketsizlik dönemini benimsemek ve enerjiyi korumak için evrimleşmiştir. Bir film izlemek, kitap okumak ya da uzun bir yolculuğa çıkmak için oturduğumuzda da aynı şeyin olduğunu görürüz.
Can sıkıntısının beş türü ve kişilik ilişkileri
Daha spesifik olarak, can sıkıntısı beş farklı şekilde sınıflandırılabilir: Kayıtsız, Kalibre Edici, Arayıcı, Tepkisel ve Kayıtsız. Araştırmalar, bazı kişiliklerin belirli can sıkıntısı türleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve bunun da davranışlarımızın büyük bir kısmını açıklayabileceğini ortaya koymuştur.
Öğrenci çağındaki katılımcıların yaklaşık %40'ı “kayıtsız can sıkıntısı” ile bağlantı göstermiştir, yani uyarılma eksikliği olduğunda ve bir birey olumlu veya olumsuz duygular hissetmediğinde. Başka bir deyişle, tarih öğrenmekten nefret etmeyebilirsiniz, ancak sevmeyebilirsiniz de ve herhangi bir fiziksel, duygusal veya zihinsel uyarım olmadan durağan bir pozisyonda olduğunuzda, uyku neredeyse kaçınılmazdır.
YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ
Yaşadığınız (veya eksikliğini hissettiğiniz) fiziksel, ışığa dayalı veya zihinsel uyarım ne olursa olsun, yorgunluk neredeyse her zaman gerçek bir uyku eksikliğinden kaynaklanır. Öğrenci yaşamı (özellikle ortaokul ve üniversite düzeyinde) aşırı ders çalışma, yeni sorumluluklar, sosyal talepler ve ilgi alanları uykusuzluğun başlıca sebeplerinden biri olabilir.
Kahve içmek ve sizi canlandırmak için uyarıcılara güvenmek de tehlikeli olabilir, çünkü enerji seviyenizi yapay olarak yükselttiğinizde kaçınılmaz olarak dünyaya (ve yorgunluğa) geri dönersiniz.
Sınıfta uykulu hissetmenin nedenleri: Uyku ve kafein bağlantısı
Derslerinizde sürekli uyukladığınızı fark ediyorsanız, bunu uyarım eksikliğine, mavi ışığa veya konuya olan ilginize bağlamayın. Vücudunuzun dinlenmek için can atmaması için her gece fazladan bir veya iki saat uyumanız ve kafein bağımlılığınızı azaltmanız gerekebilir.
Kaynak: Scienceabc