Bilindiği gibi 2021-2022 Eğitim Öğretim senesine okullarda yüz yüze eğitime başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 24 Ocak 2022 tarihinde sömestr tatiline çıkacak. 4 Şubat 2022 tarihinde yeniden derslerine dönecek olan öğrenciler ve veliler okullar kapanıyor mu, okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek mği sorularına yanıt yarıyor. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de pozitif vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. İşte Okullarda online ve yüz yüze eğitime ilişkin son durum