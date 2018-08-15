Yaz tatilinde bulunan öğrenciler ve veliler, yeni dönem için hazırlıklarını sürdürürken okulların açılma tarihi de merak ediliyor. 3 aylık yaz tatilinin sonuna doğru yaklaşırken öğrencilerin yeni dönem heyecanı da başladı. Peki 2018-2019 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019 EĞİTİM DÖNEMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMENLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK



İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2019 olarak belirlendi.

Ayrıca, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ilişkin süre ise 3 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından birlikte yürütülecek.

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