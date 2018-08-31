2017-2018 eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından 8 Haziran'da karnelerini alarak yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkan öğrenciler ve aileleri yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını yapıyorlar. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2018-2019 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilini ne zaman bitecek? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 2018-2019

MEB'in yayımladığı takvime göre, okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak

MEB tarafından 2018-2019 eğitim dönemi için okulların ne zaman açılacağı belirledi.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ