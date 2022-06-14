Karne günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İkinci dönemin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci yeni okul döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yılın eğitim takvimini sosyal medya üzerinden açıkladı. Yarı yıl tatili tarihini de duyuran Özer'in açıklamalarını ve merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik. İşte, 2022 - 2023 MEB ile eğitim takvimi...