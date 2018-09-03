Okulların açılmasına kaç gün kaldı? bu soru Eylül ayına girdiğimiz bu günlerde 2018 - 2019 eğitim döneminde milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından araştırılıyor. Başta kırtasiye alışverişi olmak üzere, son hazırlıklar da okulların açılacağı tarihe göre tamamlanacak. Tüm Kırtasiyeciler Derneği bu yıl bir öğrenci için ortalama alıveriş tutarını 165 lira ila 650 lira arasında belirledi. İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak

MEB tarafından 2018-2019 eğitim dönemi için okulların ne zaman açılacağı belirledi.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

ÖĞRENCİNİN KIRTASİYE MASRAFI NE KADAR?

Tüm Kırtasiyeciler Derneği bu yıl bir öğrenci için ortalama alışveriş tutarının 165 ila 650 lira arasında değişeceğini açıkladı. Dernek veliler için bir de liste hazırladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi kırtasiye ihtiyaçları ve fiyatları belirtildi. Buna göre küçük boy yazı defteri 3 buçuk TL, kalemtıraş 2 buçuk TL, 12'li kuru boya 8 TL, beslenme çantası ise 28 TL civarında olacak...

2018-2019 eğitim dönemi kırtasiye fiyat listesi

Ürün - Birim fiyatı

Küçük boy yazı defteri - 3.50 TL

Kalemtıraş - 2.50 TL

Silgi - 1.25 TL

Kurşun kalem (1 adet) - 1.15 TL

Kalem çantası- 10 TL

Makas - 3.25 TL

Yapıştırıcı - 6 TL

Oyun hamuru (4 renk) - 15 TL

Kuru boya (12 renk) - 8 TL

Pastel boya (12 renk) - 6 TL

Beslenme çantası - 28 TL

Çocuğunu özel okula gönderen velilerin, kırtasiye masrafları için kesenin ağzını biraz daha açması gerekeceği belirtiliyor. Okul öncesi öğrencisi için devlet okulunda 330-410 TL, özel okulda 490-650 TL arasında harcama gerekeceği düşünülüyor.

2018-2019 eğitim dönemi öğrenci başı kırtasiye harcaması

Eğitim Dönemi - Devlet okulu - Özel okul

Okul öncesi - 330-410 TL - 490-650 TL

İlköğretim - 250-330 TL - 425-500 TL

Lise - 165-250 TL - 350-425 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ