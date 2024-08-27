Okulların açılacağı tarih MEB takvimine duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlama tarihi için Eylül ayının ilk haftası uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Veliler tam tarih araştırması yapıyor. Yayınlanan eğitim takvimine göre Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi