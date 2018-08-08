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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB'den okulların açılış tarihi açıklaması

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öğrenciler, karnelerini 8 Haziran 2018 tarihinde almışlardı. Sonrasında ise 3 aylık yaz tatili başlamıştı. Tatilin büyük bir bölümünü geçiren öğrenciler, okulların açılacağı tarihi beklerken MEB beklenen tarihi açıkladı. İşte o tarih!

08.08.2018 - 12:09 | Güncelleme:

8 Haziran 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona ermişti. 3 aylık tatilin büyük bölümü bitmesinin  ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı o tarihi açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Yanıtı haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mili Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PLANINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi´nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığının, iktidarları döneminde en büyük kaynağı ayırdıkları ve faaliyetlerine en çok önem verdikleri kurumların başında geldiğini belirtti. Bugüne kadar okullar için yaptıkları yatırımlarla derslik sayısını 343 binden 288 bin ilaveyle 575 bine çıkardıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın 60, 70, 100 sınıflarımız, dersliklerimiz vardı. Ama şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bu sınıflar boş kalmasın" diye 605 bin yeni öğretmen atayarak, toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttiklerini kaydetti.

Üniversitelerin sayısını 76´dan 131 ilaveyle 207´ye çıkararak, ülkenin her yerindeki gençlere yükseköğrenim fırsatı getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk ve orta öğretimde hatırlayın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk." diye konuştu.

İmkânı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm çocukların okula gidebilmesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, fiziki alt yapıdaki tüm bu gelişmelere rağmen, eğitimin içeriği konusunda arzu ettikleri yere gelemediklerini bildiğini, yeni dönemde üzerinde hassasiyetle eğilecekleri hususlardan birinin de bu olacağını bildirdi.

Bir türlü çözemedikleri yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere, hem öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alacaklarını kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kuruyoruz. Bu çalışmaya, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarımız da destek veriyor. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz. Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyoruz. Ölçme ve değerlendirme sistemimizi uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımları da atıyoruz."

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