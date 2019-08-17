okullar ne zaman açılıyor

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Şeklindeki sorular Ağustos ayını ortalarına gelmemiz ile birlikte öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. MEB yayınladığı eğitim-öğretim takviminde ders başının yapılacağı tarihi duyurdu. Öte yandan, Eğitimde yeni dönem geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamayla resmileşmişti. Bakan Selçuk okullarda ara tatil döneminin başladığını duyurmuştu. Buna göre 15 tatil dışında sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere birer haftalık ara tatiller yapılacak. Bu durum okulların açılacağı tarihi de öne çekti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019

2019 - 2020 eğitim - öğretim yılının başlayacağı tarih, MEB'in resmi internet sitesinden yayımlandı. Yayımlanan takvime göre milyonlarca öğrenci 16 Eylül 2019 Pazartesi günü ders başı yapacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

17 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 23 gün kaldı.

MEB 2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.