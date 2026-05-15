Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanacak? 2026 MEB takvimine göre okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Okullar ne zaman kapanacak? 2026 MEB takvimine göre okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

        Okullarda eğitim öğretim süreci hız kesmeden devam ederken, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tatil planlarına odaklanmaya başladı. Bu noktada en çok merak edilen konuların başında okulların kapanış tarihi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yaz tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 21:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Okullarda ikinci dönem tüm hızıyla sürerken, havaların ısınmasıyla birlikte öğrenciler gözlerini yaz tatiline çevirdi. Tatil planları yavaş yavaş şekillenirken, en çok merak edilen konu ise okulların kapanacağı tarih oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu. Bu kapsamda "Öğrenciler için uzun yaz tatili ne zaman başlayacak, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

        Bugün 15 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hesaplandığında, okulların kapanmasına 42 gün kaldı.

        4

        MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

        7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026

        9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026

        5

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci dönemin karneleri 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve hafta sonunun ardından 29 Haziran tarihinde yaz tatili başlamış olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı

        Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?