Okullar ne zaman kapanacak? 2026 MEB takvimine göre okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
Okullarda eğitim öğretim süreci hız kesmeden devam ederken, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tatil planlarına odaklanmaya başladı. Bu noktada en çok merak edilen konuların başında okulların kapanış tarihi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yaz tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
Okullarda ikinci dönem tüm hızıyla sürerken, havaların ısınmasıyla birlikte öğrenciler gözlerini yaz tatiline çevirdi. Tatil planları yavaş yavaş şekillenirken, en çok merak edilen konu ise okulların kapanacağı tarih oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu. Bu kapsamda "Öğrenciler için uzun yaz tatili ne zaman başlayacak, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?" sorularının cevabı haberimizde...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün 15 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hesaplandığında, okulların kapanmasına 42 gün kaldı.
MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönemin karneleri 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve hafta sonunun ardından 29 Haziran tarihinde yaz tatili başlamış olacak.