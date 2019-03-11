Öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek için internette araştırmalarına başladı. İkinci kanaat döneminde eğitim gören milyonlarca öğrenci, karnelerin alınmasıyla birlikte 3 ay süren bir yaz tatiline başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte 2018-2019 MEB çalışma takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu çalışma takviminde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yaz tatilinin başlyacağı tarih bilgisi de yer aldı. Yayınlanan çalışma takvimine göre 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sona erecek ve öğrencilerin yaz tatili başlayacak.

Öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartes, günü başlayacak.

2019 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayram çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 Mayıs: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

30 Ağustos: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 Ekim: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

Ramazan Bayramı: 04 Haziran-6 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan açıklamaya göre bu sene Ramazan Bayramı 4 Haziran 2019 salı günü başlıyor.

Yani 03 Haziran pazartesi günü arefe 04 Haziran salı günü ramazan bayramı birinci günü, 05 Haziran çarşamba günü ramazan bayramı ikinci günü, 06 Haziran perşembe günü ramazan bayramı üçüncü günü olacak.

Kurban Bayramı: Kurban Bayramı: 10 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos pazar Kurban Bayramı 1.günü 12 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 2.günü 13 Ağustos salı Kurban Bayramı 3.günü ve 14 Ağustos çarşamba Kurban Bayramı 4.günü olarak belirlendi. Buna göre Kurban Bayramının dokuz günlük tatil olması beklenmiyor.