Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Okullarda ikinci dönem maratonu tüm hızıyla sürüyor. Lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Ara tatilin ardından derslere devam eden öğrenciler, yaz tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...
Okullarda lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ikinci ara tatilin ardından, 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yaptı. 1 haftalık ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde bu kez yaz tatilinin başlangıç tarihi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği belli oldu. Bu kapsamda “Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre
2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri:
6. Sınıf - Türkçe : 7 Nisan 2026
6. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026
8. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026
10. Sınıf – Matematik : 9 Nisan 2026
10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026
2. yazılı sınav tarihleri:
7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.