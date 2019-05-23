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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okullar ne zaman tatil olacak? 2019 Karneler ne zaman alınacak? Geri sayım başladı!

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? soruları 2019 eğitim döneminin sonlarına yaklaştığımız bu günlerde araştırılıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle de okulların tatil olacağı tarih merak ediliyor. İşte karnelerin alınacağı ve okulların kapanacağı tarih

Okullar ne zaman kapanacak

Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle Haziran ayının başına denk gelen Ramazan Bayramı tatili ile yaz tatilini birleştirmek isteyenler, okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Uzmanlar yaz tatilini verimli geçirmek için çeşitli önerilerde bulunuyor. Peki 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı 2. kanaat dönemi ne zaman sona erecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? 2019

2018 - 2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 

1 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatil ise 9 gün sürecek. Yani öğrenciler 10 Haziran'da yeniden ders başı yapıp 14 Haziran'da karnelerini alarak, yaz tatiline çıkacak.

YAZ TATİLİ İÇİN ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Her halükarda başarılı karnelerinden sonra onları ödüllendirin. Başarılarının, farkında olmalarını sağlayın.

Çocuklarınız ile birlikte tüm yaz tatilini kapsayacak bir zaman planlanmasını birlikte yapın ve buna karşılıklı uyun.

Zaman planlaması içinde her gün 30 dakika – 1 saat arası, mutlaka ders tekrarına fırsat yaratın.

Spor ve sanat gibi faaliyetlere de ağırlık verilen, bir aylık yaz okuluna gitmeleri, eğlenceli bir öğrenme temposunun bir süre daha devam etmesini sağlayacak ve faydalı olacaktır.

Her gün yarım saat mutlaka kitap okunması, okuma alışkanlığının devam etmesi, dil bilgisinin gelişmesi açısından önemlidir.

Aile ile birlikte deniz tatili yapılması, bedenin iyot ve D vitamini depolaması ve kışa hazır olması açısından faydalıdır.

Çocuklarınıza hayallerini sorun. Hayallerine giden yol için birlikte plan yapın ve destek olun.

Onlarla iletişim kurun. Kelimelerin ötesine geçin ve çocuklarınızın ağzından çıkan kelimeleri, onların dünyasındaki anlamları ile anlamaya çalışın. Yani empatik dinleme yaparak iletişim kurun.

Gerek ev içinde gerekse de dışında ortak etkinlikler yapın. Evde kutu oyunu oynamak, dışarıda birlikte baba –oğul basketbol oynamak veya çocuklarla birlikte sinemaya gitmek gibi.

Arkadaşları, yaşıtları ile zaman geçirmeleri için fırsatlar yaratın. Programlar yapın.

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YORUMLAR

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