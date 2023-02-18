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Bakan Özer açıkladı: Okullar tatil mi, ne zaman açılacak, pazartesi okul var mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bilindiği gibi 15 tatilin süresi uzatılıp, eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesi ve 71 il için eğitime başlayacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte deprem bölgesi ve 71 ilde okulların açılıp, 2. dönemin başlayacağı tarih...

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  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    Öğrenciler ve öğretmenler tarafından merakla beklenen okulların açılacağı tarih belli oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edilirken, eğitime de ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesi ve 71 ilde okulların açılacağı tarihi açıkladı. Peki, "Okullar tatil mi, ne zaman açılacak?" İşte okulların açılacağı tarih...
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklaması ile 10 ile Elazığ'ı da dahil ettiğini duyurdu.
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    "10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini vurguladı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise; Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. 
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    "71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    "YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

    İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

    O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    SINAV TARİHLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

    Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.
  • Okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde ve 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil, pazartesi okul var mı?

    Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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