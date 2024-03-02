Okullarda 2. ara tatil ne zaman? Nisan'da ara tatil olacak mı, kaç gün sürecek?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ara tatil uygulamasının ilki Kasım ayında yapılmıştı. Sömestr dönüşü en çok merak edilen konulardan bir tanesi ise ikinci ara tatilin ne zaman olacağı oldu. Nisan'da olacağı bilinen ara tatilin net tarihi ve kaç gün süreceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte, Nisan ara tatiline dair detaylar...