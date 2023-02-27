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Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

Yapılan son bir çalışma sonuçlarına göre olası bir nükleer felaket ya da dev bir meteor çarpması durumunda hayatta kalınabilecek ülkeler belli oldu. Çalışmada yer alan araştırmacılar, gıda stoku, iklim ve kendi kendi yeterlilik ve üretim kapasitesi gibi faktörleri dikkate aldı. İşte olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek için en iyi ülkeler...

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  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    The Guardian Gazetesi'nin haberine göre araştırmada, nükleer savaş ve asteroit çarpması gibi felaketlerden sonra insanların hayatta kalma ihtimallerini tespit etmek için 38 ada ülkesi, 13 farklı başlıkta incelendi.
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    Araştırma sonuçları gıda üretimi, enerjide kendi kendine yeterlilik, üretim ve felaketin iklime yansıması gibi konularda Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, bu tür bir durumda yaşanabilecek en iyi yer olduğunu gösterdi.
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    İzlanda, Solomon Adaları ve Vanuatu'nun da incelendiği araştırmada, bu ülkeler de "güneş ışığının aniden azaldığı bir felaketin" ardından nüfusları için yeterli gıdayı üretme konusunda en kapasiteli ada ülkeleri olarak tanımlandı.
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    GIDA TEDARİĞİ OLDUKÇA YÜKSEK

    Araştırmada Avustralya'nın, gıda tedarik rezervinin fazla olması nedeniyle de on milyonlarca kişiye gıda sağlama potansiyeline sahip olduğu da belirtildi.
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    Wellington Otago Üniversitesi profesörlerinden Nick Wilson, en kötü felaket senaryosunda dahi Yeni Zelanda'da mahsullerin yüzde 61 bir azalabileceğini yine de vatandaşlara yeterince gıda sağlanabileceğini aktardı.
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    Araştırma, Risk Analysis isimli uluslararası akademik dergide yayımlandı. İşte o ülkelerden görüntüler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    AVUSTRALYA
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    İZLANDA
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    SOLOMON ADALARI
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...

    YENİ ZELANDA
  • Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
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