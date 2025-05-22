İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Tabip Odası, Marmara-İstanbul Depremi Çalışma Yaşamı, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği başlıklı bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyumla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çalışma yaşamı çok farklı bileşenleri, onlar arasındaki farklı ilişkileri, üretim biçim ve mamullerini, çalışanlarını kapsar. Deprem, doğal olarak çalışma yaşamını da doğrudan etkiler ve bundan kaynaklı ikincil tehlikelerin ortaya çıkmasına, yeni afetlere neden olabilir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde AKSA fabrikasından 6.400 ton Akrilonitril havaya, toprağa ve suya karışmış, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) tesislerinde 63 adet boru hattı kopmuş, en büyüğü naphtha (nafta) tanklarında olmak üzere üç ayrı yerde yangın çıkmıştır. Şubat 2023 depremleri sonucu Hatay’da, Kahramanmaraş’ta sağlık hizmeti veren hastanelerin yıkımına bağlı içerisinde çocukların da olduğu hastalar, hasta yakınları ve çalışanlar yaşamlarını kaybetmişlerdir.

1999 Marmara Gölcük, Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin gece olması çalışma yaşamındaki (iş yerinde) ölümleri azaltmıştır. Ancak afet risk yönetimi kapsamında beklenen Marmara-İstanbul depreminin çalışma saatlerinde olma gerçeği mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Görüldüğü üzere olası çalışma yaşamı bağlamında ikincil tehlikelerin ve risklerin boyutu toplum, çevre ve çalışanlar açısından oldukça yüksek ve önemlidir. Bu nedenle afet risk yönetimi açısından mutlaka bu tehlike ve risklerin değerlendirilmesi ve gerekenlerin yapılması yönünde çalışmaların sürdürülmesi gereklidir. Amaç Türkiye’de ve dünyada yaşanan olumsuzlukları da göz önünde tutarak çalışanlarda, işverenlerde ve toplumda deprem-afet ve çalışma yaşamı kaynaklı afetlere karşı farkındalık oluşturmak, bu yönde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, özellikle çalışanları deprem ve afetler konusunda bilinçlendirmek."