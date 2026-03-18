Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Olay karar sonrası Senegal'den CAS itirazı! - Futbol Haberleri

        Olay karar sonrası Senegal'den CAS itirazı!

        Senegal, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun el değiştirerek Fas'a verilmesi kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Senegal'den CAS'a itiraz!

        Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) verdiği kararın haksız ve kabul edilemez olduğu, Afrika futbolunu itibarsızlaştırdığı savunuldu.

        Açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun kararının kınandığı vurgulanarak, "Federasyon, Senegal futbolunun çıkarlarını savunmak için en kısa sürede Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunacaktır." denildi.

        CAF Temyiz Kurulu dün yaptığı açıklamada Senegal'in 1-0 kazandığı finalde maçı sonucunun Fas lehine 3-0 olarak kaydedildiğini duyurmuştu.

        SENEGALLİ OYUNCULAR SAHAYI TERK ETMİŞTİ

        Ocak ayında oynanan final maçının 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

        Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu. Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

        Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.

