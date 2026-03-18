        Haberler Spor Futbol Afrika Kupası şampiyonu değişti: Fas şampiyon ilan edildi! - Futbol Haberleri

        Afrika Kupası şampiyonu değişti: Fas şampiyon ilan edildi!

        CAF Temyiz Kurulu, Senegal'in 2025 Afrika Kupası'ndaki şampiyonluğunu iptal etti. Böylece Fas, 2025 Afrika Kupası'nın şampiyonu ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 00:56
        Afrika Kupası şampiyonu değişti!

        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıkladı. Kurul, Senegal Milli Takımı’nın final maçını hükmen kaybettiğini duyurdu.

        Alınan karar doğrultusunda Senegal’in maçı 3-0 hükmen kaybettiği ve sonucun Fas lehine tescil edildiği belirtildi. Böylece Fas Milli Takımı turnuvanın şampiyonu ilan edildi.

        CAF Temyiz Kurulu, Fas Futbol Federasyonu’nun yaptığı itirazı kabul ederken, daha önce verilen Disiplin Kurulu kararını da iptal etti. Senegal takımının davranışlarının turnuva talimatlarına aykırı olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        Öte yandan Fas Milli Takımı oyuncusu Ismael Saibari hakkında da karar verildi. Faslı futbolcuya verilen ceza iki resmi maç men olarak güncellenirken, bunun bir maçının ertelendiği açıklandı. Oyuncuya kesilen 100 bin dolar para cezası ise kaldırıldı.

        Ayrıca maçta yaşanan top toplayıcılar ve lazer olaylarıyla ilgili Fas Futbol Federasyonu’na verilen bazı para cezalarında indirime gidildi. VAR inceleme alanı etrafındaki müdahaleye ilişkin verilen 100 bin dolarlık cezanın ise aynen korunduğu bildirildi.

