Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 19 Nisan tarihinde oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

FUTBOLCULAR İFADE VERDİ

Anadolu Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Caner Erkin bir açıklama yapmazken, Tolga Zengin ise derbi olayına ilişkin ifade verdiğini söyledi. Müşteki şüpheli olarak ifadesinin alındığını belirten Zengin, “Güvenlik kamera görüntüsü var. Bir problem yok” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

"Silahla yaralama", "müsabaka alanına yasak madde sokma ve seyircilere temin etme" ve "müsabaka alanında yanıcı yakıcı madde kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında toplamda daha önce 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Şenol Güneş'e çakmak atarak yaralanmasına sebebiyet veren S.D.'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmıştı. Şüpheliler daha sonra adli kontrolle serbest kalmıştı.

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