        Olaylı finalde 'havlu' krizi: Kaleciyi yerlerde sürüklediler! - Futbol Haberleri

        Olaylı finalde 'havlu' krizi: Kaleciyi yerlerde sürüklediler!

        Afrika Uluslar Kupası finaline "havlu krizi" damga vurdu. Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin sık sık kullandığı havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından defalarca alındı; yedek kaleci Yehvann Diouf havluyu korumaya çalışırken ortalık karıştı.

        Giriş: 19.01.2026 - 11:49 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:55
        1

        35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı.

        2

        Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.

        3

        Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin kale ağlarına koyduğu ve aşırı yağışlı hava nedeniyle sık sık eldivenlerini sildiği havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından en az 8-9 kez alındı. Havluları aldıktan sonra da geri isteyen Mendy'e el hareketleri yapıldı.

        4

        Daha sonra Senegal'in yedek kalecisi Yehvann Diouf'un, as kaleci Edourd Mendy'nin havlusunu saha kenarında Faslı top toplayıcılardan korumaya çalışması dikkat çekti.

        5

        Faslı top toplayıcılar bu kez de havluyu alabilmek için Yehvann Diouf'u yerlerde sürükledi.

        6

        Diouf, daha sonra havluyu Senegalli taraftarlara fırlattı.

