Olaylı finalde 'havlu' krizi: Kaleciyi yerlerde sürüklediler!
Afrika Uluslar Kupası finaline "havlu krizi" damga vurdu. Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin sık sık kullandığı havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından defalarca alındı; yedek kaleci Yehvann Diouf havluyu korumaya çalışırken ortalık karıştı.
35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı.
Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.
Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin kale ağlarına koyduğu ve aşırı yağışlı hava nedeniyle sık sık eldivenlerini sildiği havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından en az 8-9 kez alındı. Havluları aldıktan sonra da geri isteyen Mendy'e el hareketleri yapıldı.
Daha sonra Senegal'in yedek kalecisi Yehvann Diouf'un, as kaleci Edourd Mendy'nin havlusunu saha kenarında Faslı top toplayıcılardan korumaya çalışması dikkat çekti.
Faslı top toplayıcılar bu kez de havluyu alabilmek için Yehvann Diouf'u yerlerde sürükledi.
Diouf, daha sonra havluyu Senegalli taraftarlara fırlattı.