Olcay Çakır Turgut: İlk hedefimizi gerçekleştirdik

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Olcay Çakır Turgut, "Bizim için çok önemliydi. Çünkü bir süredir gruplardan çıkamıyorduk. Ne yazık ki sakatlıklar gibi bazı şanssızlıklar yaşıyorduk. Bu bizim için ilk adımdı. Gruptan çıktık. Önümüzde çok uzun bir yol daha var. Burası tamam değil. Şimdi iki gün bir dinlenme sürecimiz var. Hazırlanacağız, dinleneceğiz. Tedavilerimizi olacağız. Sonrasında da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten tecrübeli basketbolcu, "En öncelikli hedefimiz ve hayalimiz gruptan çıkmaktı. Bugün ilk hayalimizi gerçekleştirdik. Tabii ki hayal kurmaya devam ediyoruz ama adım adım gidip yolumuza bakmamızın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayaller kurup sonrasında yolda kaza yaşadığımızda daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Daha çok üzülüyoruz. Açıkçası sonrasında bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Adım adım gidip inşallah yavaş yavaş istediğimiz yere ulaşırız." diye konuştu.