Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Öldürdüğün Şeyler'in prömiyeri için ABD'ye gidecekler

        'Öldürdüğün Şeyler'in prömiyeri için ABD'ye gidecekler

        Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı 'Öldürdüğün Şeyler'in prömiyeri, Sundance Film Festivali'nde yapılacak. 3 oyuncu; prömiyer için ABD'nin Utah eyaletine gidecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 08:33 Güncelleme: 16.12.2024 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Utah yolcusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin yönettiği 'Öldürdüğün Şeyler, filminin dünya prömiyeri, Sundance Film Festivali’nde düzenlenecek. Filmin üç başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil,

        24 Ocak 2025’te gerçekleşecek prömiyer için ABD’nin Utah eyaletine gidecek.

        Ekin Koç - Alireza Khatami - Erkan Kolçak Köstendil - Hazar Ergüçlü

        Fransa, Polonya, Kanada ve Türkiye ortak yapımı 'Öldürdüğün Şeyler', 23 Ocak - 2 Şubat’ta düzenlenecek festivalin ödüle yakın yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

        Filmde hasta annesinin şüpheli ölümüyle boğuşan bir üniversite profesörü, gizemli bahçıvanını soğukkanlı bir intikam eylemi gerçekleştirmeye zorluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Öldürdüğün Şeyler
        #hazar ergüçlü
        #Erkan Kolçak Köstendil
        #Ekin Koç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"