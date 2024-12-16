'Öldürdüğün Şeyler'in prömiyeri için ABD'ye gidecekler

İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin yönettiği 'Öldürdüğün Şeyler, filminin dünya prömiyeri, Sundance Film Festivali’nde düzenlenecek. Filmin üç başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ve Erkan Kolçak Köstendil,

24 Ocak 2025’te gerçekleşecek prömiyer için ABD’nin Utah eyaletine gidecek.