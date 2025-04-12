Ole Gunnar Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tür goller yediğiniz zaman nasıl açıklayacağınızı bilmiyorsunuz. Galibiyeti hak etmedik. Üçüncülük için iyi bir fırsatımız vardı ama değerlendiremedik. Rakiple benzer şanslar yakaladık ama atamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugünle ilgili söylenecek hiç olumlu bir şey yok." dedi.

Savunmada sakatlıkla ilgili sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Norveçli teknik adam, "Zaynutdinov, Necip, Tayyip, Emirhan, Uduokhai sakat olan oyuncularımız. Svensson bugün savunmada iyi oynadı. Bazı yerler, pozisyonlar bu eksikler nedeniyle değişti ama yeterli olmadı, sonuç almayı başaramadık. Paulista uzun bir sakatlıktan çıktı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Savunmada bu eksiklerle zor bir maç oldu. Emrecan Terzi'yi sol beke, Masuaku'yu sol stopere almayı düşündüm ama Emrecan da uzun süredir sakattı. Uzun süreli sakatlıktan çıkan oyuncunun tam hazır olmadan oynamasının adil olmayacağını düşündüm. Gençlerin tam hazır olduğunda oynaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM "TARAFTARLAR TEPKİLERİNDE HAKLI" Taraftarın tepkisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı teknik adam, "Tepkilerini anlıyorum, haklılar. Ben ve oyuncularım acı çekiyoruz. İstedikleri tepkiyi gösterme hakları var. Daha farklısı da beklenemezdi. Yüksek beklentiler karşılanmadığında böyle tepkiler oluyor. Onlardan özür diledik. Göreve geldiğimizde 1 maç eksikle 7. sıradaydık. Hedefimiz Avrupa kupalarıydı. Şimdi 4. sıradayız ve Avrupa için savaşmaya devam edeceğiz. Samsunspor'dan daha fazla puan toplamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Performans göstermeyen oyunculara yaptırım uygulamakla ilgili konuşan Solskjaer, "Geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız, hatanızı telafi etmezseniz maç kazanamazsınız. Futbolun altın kuralı bu. Bu takımı ilaç kurtarmaz, bu takıma ameliyat lazım. Sezon sonuna kadar elimdeki oyuncularla devam edeceğiz. Ağır cezalara inanan bir hoca değilim. En iyi ceza süre vermemektir. Oyuncu kenarda beklediğinde oynamak için çabalar. Bu anlamda en büyük yaptırımım daha az oynatmak olur. Mustafa genç ve savaşan bir oyuncu. Bugün de bunu gösterdi. Taraftarın da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Bu tür yaklaşım gösteren, enerji gösteren genç oyuncuları seviyorum." şeklinde konuştu.

"İSTİKRAR İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ DUYUYORUZ" Beşiktaş'ın istikrarlı bir yapıya kavuşması için sabır gerektiğinden bahseden Norveçli teknik adam, şunları söyledi: "Başkanımızla yeni bir döneme başlıyoruz. Takıma dengeli ve uyum içinde oyuncular getirmemiz lazım. Takımı 2-3 transfer döneminde doğru karakterlerle bir yere getirebiliriz. Kongrede olanları gördüm, ilk kez böyle bir şey gördüm. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ın kendisine yeten bir kulüp olması gerekiyor. Bize plan lazım. Scout ekibimizle bu plana başladık. Sabretmek zorundayız. İstikrar lazım. Bazı insanların da buna zamanı yok. Biz istikrar için zamana ihtiyaç duyuyoruz. Başkanla oturup plan yapıyoruz. Şu an sahip olduğumuz oyuncular iyi oyuncular ama daha iyisini bulmamız gerekiyor. Daha iyisini bulmak için de belirli transfer dönemlerine ihtiyacımız var. Şu an Avrupa kupaları için son 7 maçımız var. Savaşma ruhunu göstermek istiyoruz. Oyuncularım da acı çekiyor. Soyunma odasında böyle bir görüntü vardı. Hayal kırıklığı oluşturan bir gece yaşıyoruz."