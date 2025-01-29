Ole Gunnar Solskjaer'den transfer sözleri!

Norveçli teknik adam, Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maça çıkacaklarını belirten Solskjaer, "Twente'yi analiz ettik. Fenerbahçe ve Manchester United karşısında iyi oynadılar. Malmö'ye karşı zor bir deplasmandan galibiyet aldılar. İyi enerjileri olan bir takım. Akıcı futbol oynayan genç oyuncuları var. Bize zorluk çıkaracaklar. Biz de bunu çözmek zorundayız. Mücadeleye hazırız. Yarın bizim için iyi bir test olacak." diye konuştu.

Hollanda'ya kazanmak için geldiklerini vurgulayan Ole Gunnar Solskjaer, "Kazanmak zorundayız. İki takımın da hedefi aynı. Athletic Bilbao maçı çok heyecan vericiydi ama geçmişte kaldı. Zor bir süreçten geçen oyuncu grubu var. Yeni bir sayfa açtık. Bu büyük kulübü hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz. Play-off'a yükselirsek bu, camiayı birleştirecek bir şey olur. Avrupa'da devam etmek istiyoruz ama ligi de bırakmadık. Ligde de hedefimiz ilk 3'e girebilmek." şeklinde görüş belirtti.