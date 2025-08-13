UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu r&ouml;vanşında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick s kul&uuml;b&uuml;n&uuml; konuk edecek Beşiktaş ın teknik direkt&ouml;r&uuml; Ole Gunnar Solskjaer, m&uuml;sabakaya hazır olduklarını s&ouml;yledi. BJK Nevzat Demir Tesislerinde d&uuml;zenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, Yarınki ma&ccedil; i&ccedil;in sabırsızlanıyorum. İlk ma&ccedil;ta 35 dakika &ccedil;ok iyiydik. Rakibimiz de kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydık. Rakibimiz ikinci yarıda sistemlerini değiştirdi. İkinci yarı ilk yarı gibi iyi değildi. Yarın ikinci yarıdaki gibi başlayacağını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. &Ccedil;ok iyi hazırlandık ve yarınki ma&ccedil;a hazırız. diye konuştu. Norve&ccedil;li teknik adam, yarın farklı bir 11 le sahaya &ccedil;ıkmayı planladıklarını belirterek, Amacımız s&uuml;rekli kendimizi geliştirmek. Bu ma&ccedil;tan sonra lig ma&ccedil;ımız var ama şu anki hedefimiz bu ma&ccedil;ı kazanmak. dedi. Solskjaer, UEFA Konferans Ligi nde şampiyonluk hayali olup olmadığı ile ilgili bir soruya, Şu an bu turnuvada her ma&ccedil;ı kazanmak i&ccedil;in m&uuml;cadele edeceğiz. Kupa şansımız da var. Her ma&ccedil;a ciddi &ccedil;ıkacağız ve sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum. diye cevap verdi. Futbolcularının performansına değinen tecr&uuml;beli &ccedil;alıştırıcı, Formayı hak edenlere teslim ediyorum. &Ouml;nemli ve b&uuml;y&uuml;k bir camiadayız. Bu camiada beklentiler ve standartlar &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k. Oynaması gereken oyuncunun bana oynaması gerektiğini kanıtlaması gerekiyor. Her ma&ccedil; daha iyi olmak istiyorum. Umarım herkes daha iyi olur ve oyuncu se&ccedil;mek benim i&ccedil;in zorlaşır. Şu an oynamak i&ccedil;in savaşan, m&uuml;cadele eden 14-15 oyuncumuz var. Geliştirmemiz gereken yanlarımız olduğunu biliyorum. Her idman, her ma&ccedil; oyuncuların kendilerini bana kanıtlamaları i&ccedil;in bir şans. değerlendirmesinde bulundu. Kenny Arroyo nun &ccedil;ok yetenekli bir futbolcu olduğunu anlatan Solskjaer, Ben formayı kimseye vermiyorum, oyuncu oynaması gerektiğine beni ikna ediyor. Bir hoca i&ccedil;in en &uuml;z&uuml;c&uuml; durum ise bazılarının bunu g&ouml;stermemesi. Kenny Arroyo ge&ccedil;en hafta oyuna sonradan girdi ve iyi de oynadı. Yarın oynayabileceğini s&ouml;yleyebilirim. Umarım onun i&ccedil;in iyi bir başlangı&ccedil; olur. Kul&uuml;b&uuml;n geleceği i&ccedil;in &ouml;nemli bir oyuncu. Bir oyuncunun G&uuml;ney Amerika dan gelmesi ve adaptasyon s&uuml;reci ge&ccedil;irmesi kolay bir s&uuml;re&ccedil; değil. Adaptasyonu atlattığını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;in iyi işaretler veriyor. ifadelerini kullandı. Başkan Serdal Adalı nın ge&ccedil;tiğimiz g&uuml;nlerde d&uuml;zenlediği basın toplantısında kendisine sahip &ccedil;ıkan a&ccedil;ıklamalarına da değinen Norve&ccedil;li teknik direkt&ouml;r, Başkanla iletişimim &ccedil;ok iyi. Zor bir s&uuml;re&ccedil;te geldik, zaman lazımdı. &Ccedil;ok fazla teknik direkt&ouml;r değiştirildi. Y&ouml;netim ve başkanın g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir takım inşa etmek i&ccedil;in &ccedil;ok &ccedil;alıştığını biliyorum. Bu takımı nasıl inşa edeceğimiz konusunda başkanla ve scout ekibiyle iletişimdeyim. Ma&ccedil; kaybedince eleştirilirsiniz. Futbolda &ccedil;ok doğal bir durum bu. şeklinde konuştu. Zaman zaman dengeli bir oyun oynamak istediklerini aktaran Solskjaer şunları aktardı: Oyuncularımın &ccedil;ok tutkulu olduğunu s&ouml;yleyebilirim. Az koştuğumuz y&ouml;n&uuml;nde eleştiriler g&ouml;rd&uuml;m ama en az Shakhtar kadar koştuk. Oyuncuların antrenmanlardaki tutumu &ccedil;ok iyi. S&uuml;rekli kendilerini geliştirmek i&ccedil;in &ccedil;alışıyorlar. Hep gelişmek istiyoruz. Her hoca hızlı h&uuml;cum yapmak, fırsat yakalamak, &ouml;nde basmak ister. Futbolda bazen dengeli oynamak zorundasınız. Biz de şu an dengeli bir şekilde 3 kulvarda savaşan takım inşa etmeye &ccedil;alışıyoruz. Ne zaman &ouml;nde basacağız, ne zaman geride karşılayacağız bunu bilmek lazım. Bazı takımlara karşı &ccedil;ok iyi sonu&ccedil;lar aldık. &Ccedil;ok iyi savunma yaptığımız hızlı h&uuml;cumlarla sonu&ccedil; bulduğumuz ma&ccedil;lar oldu. İlk 35 dakikada gol&uuml; bulup ma&ccedil;ı koparacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Yarın daha &ccedil;ok &ouml;nde basan, daha hızlı oynayan bir takım g&ouml;receğimizi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. Siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj g&ouml;nderen Solskjaer, Oyunumuzu nasıl geliştirdiğimiz onlara g&ouml;stermek istiyoruz. İkinci yarıdaki oyunu geliştirmek istiyoruz. Lig başlamadan &ouml;nce iyi başlangı&ccedil; yapmak, &ccedil;ok fazla gol atmak ve gol yemeden ma&ccedil;ı bitirmek istiyoruz. dedi. DEMİR EGE TIKNAZ: COŞKULU OYUNLAR G&Uuml;ZEL BİR SONU&Ccedil; ALMAK Siyah-beyazlı futbolcu Demir Ege Tıknaz ise şunları s&ouml;yledi: İlk ma&ccedil;ta g&uuml;zel bir skor almıştık. Yarınki hedefimiz taraftarımızla birlikte coşkulu oyunla g&uuml;zel bir sonu&ccedil; almak. Yeni bir takımız, birbirimizle oynadık&ccedil;a alışıyoruz. Yeni oyuncular gelecek, burada her zaman rekabet olacak. Bu da takımı &uuml;st seviyeye taşıyacak.