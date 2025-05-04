Ole Gunnar Solskjaer: Umarım Mourinho'nun kötü gecelerinden biri olur

OLE, MOURINHO İLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYI HATIRLATTI

Ole Gunnar Solskjaer, Nisan 2021'de Jose Mourinho ile yaşadığı sözlü atışmayı hatırlattı.

Son Heung-min’in bir pozisyonda hakemi aldattığını ima eden Norveçli çalıştırıcı'nın sözlerine Jose Mourinho sert bir yanıt vermişti.

Solskjaer, yaptığı açıklamada, “Eğer oğlum böyle bir davranışta bulunsaydı, ona yemek vermezdim” demişti.

Mourinho ise bu sözlere klasik üslubuyla yanıt vermişti: “Neyse ki Sonny’nin babası, Ole’den daha iyi bir adam. Bir baba, ne olursa olsun çocuklarını beslemelidir; gerekirse çalarak bile.”