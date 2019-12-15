HABERTURK.COM

Konya’nın Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Kartal Yaylasından bir avcının kalp krizi geçirdiği ihbarını alan ekipler seferber oldu. Ambulans ve polis karla kaplı sarp arazide ilerleyemezken bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden UMKE ekiplerinden biri yolda kaldı. Araçla ilerleyemeyen sağlık ekipleri AFAD'ın paletli arazi aracıyla yola devam etti. İkinci ekip de olay yerine hava koşulları nedeni ile ancak iki kilometre yaklaşabildi.

SAHİBİNİN ARDINDAN 5 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Zafer Samancı'nın haberine göre, avcılara ulaşan ekipler 52 yaşındaki Nevzat Ataseven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ataseven’in cansız bedeni paletli araca kadar UMKE ekipleri tarafından 5 kilometre yürüyerek paletli araca getirildi. Ardından Nevzat Ataseven’in cenazesi paletli araçla önce Bilecik mahallesine ardından cenaze aracı ile il merkezine getirildi. Öte yandan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nevzat Ataseven'in Çakıl isimli av köpeği sahibinin cansız bedeninin yanından biran olsun ayrılmadı. UMKE ekipleri cenazeyi taşıdığı sırada da çakıl sahibini taşıyan ekiplerin ardından 5 km yürüdü.