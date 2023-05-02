Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

Galatasaray formasıyla beklentilerin altında kalan ancak Serie B ekiplerinden Pisa'da kendine gelen Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor! Pisa'nın satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu Rumen oyuncuya İtalya'nın dışında İskoçya'dan da ilgi var

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Galatasaray'ın geçen yaz Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor.

     

     
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kalan Rumen futbolcu İtalya'da adeta yeniden doğdu.
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Pisa'yı Serie B'de özellikle hücumda sırtlayan isimlerden olan Morutan için İtalyan ekibi ile Galatasaray arasında yapılan anlaşmada 5,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. 

     

     
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre Pisa bu meblağdan daha düşük bir rakam ile Galatasaray'ın kapısını çalarken sarı-kırmızılı yönetim, Morutan'ı 5,5 milyon Euro'nun altında bir bedele bırakmayı düşünmüyor.
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Pisa'nun sportif direktörü Claudio Chiellini, Morutan için Galatasaray yönetimi ile bir görüşme yaparken sarı-kırmızılı idareciler, bu konuda net bir tavır koydu. 

     

     
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Romanya basınında çıkan haberlere göre Pisa bu 5,5 milyon Euro'yu haziran ayına kadar Galatasaray'a ödemek durumunda.
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Haziran ayına ödeme yapılmadan girilmesi durumunda ise bu opsiyon devreden çıkacak ve Morutan, Galatasaray'a dönecek.

     

     
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Diğer yandan Morutan'a Salernitana'nın dışında Torino'nun da ilgisi bulunuyor.
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Salernitana'nın sahibinin mal varlığı dikkat çekerken kulübün sportif direktörlüğünü de yine eski bir Galatasaraylı Morgan de Sanctis yapıyor. 

     

     
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Rumen basınının iddiasına göre İskoç devi Rangers da Morutan'ı renklerine bağlamak istiyor. 
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Morutan'ın menajeri Ioan Becali de, verdiği röportajda taraflar arasındaki bu görüşmeyi doğrulamıştı. 

    Becali, "Morutan'ın serbest kalma bedeli biliniyor ve bu rakam 5.5 milyon Euro. Kulüplerin birbirine ne dediğini bilmiyorum, önümüzdeki birkaç gün içinde öğreneceğiz" diye konuşmuştu.

     
  • Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor!

    Pisa forması altında bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Morutan, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.