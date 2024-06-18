Olimpiyat Oyunları ne zaman başlıyor, kaç üye katılıyor? 2024 Paris Olimpiyatları tarihi

Fransa’nın başkenti Paris’te oynanacak olan Olimpiyat Oyunları için heyecan dorukta. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yapılan açıklamada, 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni geçtiğimiz ay Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşmişti. İşte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi ve tüm yarışılacak spor branşları