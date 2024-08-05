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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Olimpiyat şampiyonu! Beşiktaş'ın tarihi derbi zaferinden notlar - Beşiktaş Haberleri

        Olimpiyat şampiyonu! Beşiktaş'ın tarihi derbi zaferinden notlar

        Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'dan sonra Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile bitirdikten sonra yeni sezonu yeni hocası ve transferleriyle kupayla açtı. Siyah-beyazlılarda yönetim, futbolculara dev bir prim verirken kaybolan özgüven de tarihi zaferle yerine geldi

        Giriş: 05.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:25
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        Olimpiyat şampiyonu!
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        Beşiktaş, TFF Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, böylece Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki uğurunu da sürdürdü. Kötü geçen sezonu Türkiye Kupası ile kapatarak teselli bulan Beşiktaş, yeni sezonu ise tarihi bir derbi galibiyeti ile açarak taraftarlarını mest etti. İşte tarihi gecede öne çıkanlar...

        YENİLER MEST ETTİ: IMMOBILE, RAFA SILVA, PAULISTA...

        Beşiktaş'ta yeni transferler Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk resmi maçta adeta döktürdü. Immobile 2 golle maçın adamı seçilirken Rafa Silva ise 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Portekizli yıldız, takımı maç boyunca orkestra şefi gibi yönetti. Paulista ise savunmda Galatasaray hücumcularına duvar ördü. Brezilyalı stoper, hatasız oyunuyla savunmayı toparlarken uzun süredir defansta büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'a ilaç oldu.

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        ÇALIŞKAN SVENSSON, GECENİN ARTISI ONANA

        Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson da derbinin kahramanlarındandı. Immobile'nin ilk golünde pası veren isim olan 31 yaşındaki futbolcu, 2. golü atarak takımını rahatlattı. Svensson, geldiğinden bu yana en etkili performansını sergilerken yeni sezon öncesi umut verdi. Giovanni van Bronckhorst tarafından sonradan oyuna alınan Jean Onana ise taktik değişikliğe uygun bir performans sergiledi. Takımdan gönderilecek isimler arasında gösterilen Onana, derbideki performansıyla gecenin kazanımlarından biri olarak öne çıktı.

        MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU PARLIYOR

        Beşiktaş akademisinin son ürünü Mustafa Erhan Hekimoğlu da derbiye damga vurdu. 85'te Immobile'nin yerine oyuna giren genç oyuncu uzatmaların sonunda "Fenomen Ronaldo"yu hatırlatan bir golle skoru 5-0 yaptı. Mustafa Erhan kamptaki çıkışını sürdürürken Beşiktaş'ın geleceği olduğunu bir kez daha gösterdi.

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        VAN BRONCKHORST'A İLK MAÇTAN TAM NOT

        Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst ise unutulmaz derbinin baş kahramanıydı. Hollandalı hoca, taktiksel anlamda rakibi Okan Buruk'u mat etti. Buruk'un hamlelerini iyi okuyan Bronckhorst, doğru karşılık vererek tarihi farkı getirdi. Beşiktaş'ın yeni transferlerini takıma hemen adapte eden 49 yaşındaki hoca, henüz Paulista takviyesi yapılan savunmayı da toparladı. Van Bronckhorst'un takımı, fiziksel olarak da rakibine büyük üstünlük kurdu. Van Bronckhorst ayrıca tarihi farka rağmen rakiplerine herhangi bir saygısızlık olmaması için gösterdiği hassasiyetle ve olgun tavrıyla herkesten tam not aldı.

        YÖNETİMDEN DEV PRİM

        Beşiktaş'ın TFF Süper Kupa zaferinin ardından soyunma odasında da büyük coşku vardı. Başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler soyunma odasına inerek tüm teknik heyeti ve takımı tebrik etti. Ardından ise futbolculara prim müjdesi verildi. Hüseyin Yücel galibiyet priminin 1 milyon Euro olduğunu duyurdu.

        YÖNETİMDEN 8 AYDA KUPA!

        Beşiktaş'ın Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi de TFF Süper Kupa ile büyük mutluluk yaşadı. Geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatarak derin bir nefes alan yönetim, Süper Kupa ve farklı derbi galibiyeti ile 8 ayda 2. kez kupa kazanmış oldu. Beşiktaşlı kurmaylar, transfer çalışmalarının devam edeceğini ifade ederken hedefin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu belirttiler.

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