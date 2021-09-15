Oliver Glasner: "Bu maça çok iyi hazırlandık"

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi kaleci Kevin Trapp ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Yarınki maçta cezalı olduğu için sahada olamayacak olan Teknik direktör Oliver Glasner, uluslararası tecrübeye sahip futbolcuların oluşturduğu bir takımla mücadele edeceklerini belirterek, "Avrupa Ligi bizim için çok önemli. Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe ile başlamaktan dolayı mutluyuz. Sahamızda oynamayı avantaj olarak görmüyorum. Futbol sahada oynanır" diye konuştu.

Glasner, Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Futbolcular formda, Fenerbahçe'nin 3-4-3 sisteminde oynayacağını düşünüyoruz. Son maçları bu sistemde oynadılar. Değişikliğe gideceklerini düşünmüyorum. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Mesut Özil, Jose Sosa, Enner Valencia, Mergim Berisha ve Max Meyer gibi futbolcuların yanı sıra Türk Milli Takımı oyuncular forma giyiyor. Tecrübeli oyuncuları var" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’yi yakından takip ettiklerini belirten Glasner, sarı-lacivertlilerin karşılaşmalarda topa sahip olmayı istediğini, Sivasspor'a karşı da topa sahip olma oranının yüzde 70'lerde olduğunu aktararak, "Kanatlarda hızlı oyunculara sahip sahipler. İki takımın ileriye oynadığı bir mücadele olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Glasner, yarınki maçta cezalı olduğu için yardımcısı Michael Angerschmid sahada yer alacağını söyledi.

TRAPP: MESUT'UN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDA BÜYÜK PAYI VAR

Kaleci Kevin Trapp da, takımın motivasyonun yüksek olduğunu belirterek, bu ligde iyi takımlarla rekabet edeceklerini söyledi. Trapp, Mesut Özil’i milli takımdan tanıdığını ve çok sakin bir kişiliğe sahip olduğunu, ancak o dönemden sonra temasta olmadığını anlatan Trapp, "Kendini Fenerbahçe’de iyi hissettiğini varsayıyorum. Bu adımı attı. Bunun için sebepleri olmuştur kesinlikle. O bir futbol yıldızı. Almanya’da da ve oynadığı takımlarda çok iyi performans sergiledi. Milli Takım'la dünya şampiyonu oldu. Bunda büyük payı vardı. Kariyerinde çok şey başardı. Çok kimsenin takip ettiği bir futbolcu. Demin söyledim en iyilerle, büyük takımlarla rekabet edeceğimize seviniyoruz" dedi. Mesut Özil’in kaliteli bir futbolcu olduğunu belirterek, “Mesut'un yeteneğinden ve kalitesinden pek bir şey kaybettiğini düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile yarın Deutche Bank Park Stadyumu'nda karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı.