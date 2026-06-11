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        Oliver Kahn'dan Galatasaray'a ziyaret!

        Alman futbol efsanesi Oliver Kahn'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Oliver Kahn'dan Galatasaray'a ziyaret!

        Almanya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Oliver Kahn, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Başkanlık Ofisi'ndeki buluşmanın ardından Özbek ile Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek sarı-kırmızılıların tarihini, başarılarını ve unutulmaz anlarını inceledi.

        Müze ziyareti sonrasında Dursun Özbek, "Sayın Oliver Kahn, müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bir dönem Bayern Münih'te CEO (Üst yönetici) olarak da görev yapan Oliver Kahn ise ziyarete ilişkin şöyle konuştu:

        "Galatasaray gibi böylesine büyük, böylesine harika bir kulübün müzesine gelmek her zaman etkileyici çünkü bu tarihi anlamak için burayı gezmek lazım. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek harikaydı. Galatasaray'ın şu an ki durumu çok önemli. Her zaman gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi kendim de bizzat deneyimledim. Öylesine bir gürültü vardı ki, birbirimizi duyamıyorduk."

        Ziyaret sonrasında Özbek ve Kahn, Galatasaray Futbol A Takımı'nın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçti ve burada incelemelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.

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