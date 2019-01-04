Olivia Newton-John 'öldüğü' iddialarını video ile yalanladı

Kanserle mücadele eden Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John, hakkında yayılan "öldü" haberlerini alaycı bir dille yanıtlayarak "öldüğümle ilgili haberler oldukça abartılıyor" dedi.

İngiliz asıllı Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı, geçen Eylül ayında, kendisine üçüncü kez kanser tanısı konulduğunu açıklamıştı.

ABD ve Avustralya'da yayılan haberlerde, ünlü ismin yalnızca birkaç haftası kaldığı iddia ediliyordu.

Olivia Newton-John, Twitter'dan yayınladığı video ile "durumunun iyi" olduğunu söyledi ve takipçilerinin yeni yılını kutladı.

https://twitter.com/olivianj/status/1080621049123868673

Newton-John'a meme kanseri teşhisi ilk kez 1992'de konuldu. Bu ilk hastalığı yendi ancak kanser 2013'te geri döndü.

Geçen yıl da oyuncunun bel bölgesinde bir tümör bulundu. Dördüncü aşamada olan kanserin bel kemiğine sıçradığı belirtiliyor.

Tıbbi amaçlı esrar kullanımını savunuyor

70 yaşındaki oyuncu, Avustralya televizyonuna kanseri doğal yöntemlerle yeneceğini inandığını söylemiş ve tıbbi amaçlı esrar kullanmaya başladığını açıklamıştı.

ABD'de yaşayan Olivia Newton John, Avustralya'da da tıpkı California'daki gibi tıbbi amaçlı esrar kullanımına izin verilmesi çağrısında bulunmuş ve "Hayalim, Avustralya'da da tüm kanser hastalarının esrara erişiminin olması" demişti.

Dört kez Grammy ödülü kazanan Newton John'un radyoterapi de yaptırdığı belirtiliyor.

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