SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Olivia Newton-John 'öldüğü' iddialarını video ile yalanladı

Kanserle mücadele eden Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John, hakkında yayılan "öldü" haberlerini alaycı bir dille yanıtlayarak "öldüğümle ilgili haberler oldukça abartılıyor" dedi.

04.01.2019 - 11:27 | Güncelleme:
- Reuters

Kanserle mücadele eden Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John, hakkında yayılan "öldü" haberlerini alaycı bir dille yanıtlayarak "öldüğümle ilgili haberler oldukça abartılıyor" dedi.

İngiliz asıllı Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı, geçen Eylül ayında, kendisine üçüncü kez kanser tanısı konulduğunu açıklamıştı.

ABD ve Avustralya'da yayılan haberlerde, ünlü ismin yalnızca birkaç haftası kaldığı iddia ediliyordu.

Olivia Newton-John, Twitter'dan yayınladığı video ile "durumunun iyi" olduğunu söyledi ve takipçilerinin yeni yılını kutladı.

https://twitter.com/olivianj/status/1080621049123868673

Newton-John'a meme kanseri teşhisi ilk kez 1992'de konuldu. Bu ilk hastalığı yendi ancak kanser 2013'te geri döndü.

Geçen yıl da oyuncunun bel bölgesinde bir tümör bulundu. Dördüncü aşamada olan kanserin bel kemiğine sıçradığı belirtiliyor.

- Getty Images

Tıbbi amaçlı esrar kullanımını savunuyor

70 yaşındaki oyuncu, Avustralya televizyonuna kanseri doğal yöntemlerle yeneceğini inandığını söylemiş ve tıbbi amaçlı esrar kullanmaya başladığını açıklamıştı.

ABD'de yaşayan Olivia Newton John, Avustralya'da da tıpkı California'daki gibi tıbbi amaçlı esrar kullanımına izin verilmesi çağrısında bulunmuş ve "Hayalim, Avustralya'da da tüm kanser hastalarının esrara erişiminin olması" demişti.

Dört kez Grammy ödülü kazanan Newton John'un radyoterapi de yaptırdığı belirtiliyor.

  • İngiltere'de kanseri erken teşhis edebilecek nefes testi deneniyor
  • Kanserin evrim süreci nasıl işliyor?
  • İngiltere'de meme kanserine limonlu teşhis

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİBBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Hollanda'da bir antrenörün 35 yılda onlarca kız çocuğunu istismar ettiği ortaya çıktı
Hollanda'da bir antrenörün 35 yılda onlarca kız çocuğunu istismar ettiği ortaya çıktı
Avrupa'ya yasa dışı göçmen girişi azaldı, Türkiye-Yunanistan kara sınırından geçişler arttı
Avrupa'ya yasa dışı göçmen girişi azaldı, Türkiye-Yunanistan kara sınırından geçişler arttı
Suudi Arabistan'da kadınların boşandıklarını sonradan öğrendiği uygulama son buluyor
Suudi Arabistan'da kadınların boşandıklarını sonradan öğrendiği uygulama son buluyor
Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'den izlenimler: 'Burada asla ve asla yasak yok'
Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'den izlenimler: 'Burada asla ve asla yasak yok'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı
Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı
Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti
Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti
Enflasyon 2018'de %20,3 oldu: Türkiye, 2002'den bu yana ilk kez yılı yüzde 20'nin üzerinde enflasyonla bitirdi
Enflasyon 2018'de %20,3 oldu: Türkiye, 2002'den bu yana ilk kez yılı yüzde 20'nin üzerinde enflasyonla bitirdi
2018'de hız kesen Türkiye ekonomisini 2019'da ne bekliyor?
2018'de hız kesen Türkiye ekonomisini 2019'da ne bekliyor?
Türkiye ekonomisini 2019’da neler bekliyor?
Türkiye ekonomisini 2019’da neler bekliyor?
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X