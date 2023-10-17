Oluz Höyük'te 2 bin 500 yıllık saray yemeği bulundu
Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında Pers dönemine ait saray mutfağında 2 bin 500 yıllık toprak tencere ile içinde kemik parçaları ve tahıl taneleri bulundu
Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında Pers dönemine ait saray mutfağında 2 bin 500 yıllık toprak tencere ile içinde kemik parçaları ve tahıl tanelerine ulaşıldı.
Bilim insanlarını heyecanlandıran buluntular Anadolu'nun kadim yemeklerinden kemikli et ve tahıldan yapılan keşkeği işaret etti.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Anadolu'nun çok sevilen bir yemeği olan keşkeğe çok benziyor. Bugünkü keşkek kültürüyle bulduğumuz tencerenin şekli ile içindeki malzemeler çok benzeşiyor" dedi.
ANADOLU AŞI YA DA KEŞKEK BENZERİ YEMEK
17 yıldır süren kazılarda çok sayıda hayvan kemiği, tahıl kalıntısı ve öğütme taşlar bulduklarını hatırlatan Prof. Dr. Dönmez, "Yeni bulduğumuz yemek pişirme kabının içinde koyunlara ait hayvan kemikleri ve tahıl kalıntılarıyla karşılaştık. Bunun Anadolu aşı ya da keşkek benzeri bir yemeğin kalıntıları olabileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Pişmiş topraktan yapılmış 30 santim uzunluğundaki tencerenin yaklaşık 30 kişilik bir yemeği pişirecek ölçülerde olduğunu anlatan Prof. Dr. Dönmez, "Tencere bu alanın Pers sarayının mutfağı olduğu yönündeki tahminlerimizi güçlendiriyor. Sıradan ailelerin yemek pişirme kaplarına benzemiyor" şeklinde konuştu.