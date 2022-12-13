Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başlamış durumda. THY Euroleague'de günün en dikkat çeken mücadelesinde sarı lacivertli temsilcimiz, Yunanistan deplasmanında galibiyet arayacak. İşte, zorlu karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kanalı ile ilgili detaylar...