Ömer Ali Şahiner'den HT Spor'a özel açıklamalar: Montella'dan telefon bekliyorum!

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının dördüncü bölüm konuğu Başakşehir FK kaptanı Ömer Ali Şahiner'di. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Ömer Ali Şahiner cevapladı.

İşte Şahiner'in açıklamaları:

"Konya’dan 'özellikle çıkayım, ayrılayım' gibi bir isteğim olmadı. Çünkü kulüple özdeşleşmiş bir ismim vardı ve bundan mutluydum. 9 yıllık süreçte güzel bir ortamımız vardı. Tabii ki transfer teklifleri oluyordu, bunları değerlendirebilirdim; ama hiçbir zaman ayrılma düşüncem olmadı. Takıma liderlik etmek ve doğup büyüdüğüm şehre hizmet etmeyi kendime görev edinmiştim."

"KONYASPOR İSMİ GEÇTİĞİ ANDA VEFAYI BİRİNCİ SIRAYA KOYUYORUM"

"Başakşehir’e transfer olurken o dönem Konyaspor’a daha fazla katkıda bulunabilirdim; ancak Başakşehir’e transfer sürecim 1 günlük bir süreçti. Planda, kafada olmayan bir durumdu. O dönemde Okan Hoca buradaydı. Maaşlarımı ve içeride alacaklarımı bırakmıştım. Üstelik Başakşehir’den gelen 1 milyon euro Konyaspor’a o dönem gelir sağlamıştı. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Kariyerimi ve hayatımı Konyaspor sayesinde bugünlere getirdim. Konyaspor ismi geçtiği anda vefayı birinci sıraya koyuyorum."

"MONTELLE'DAN TELEFON BEKLİYORUM"

Bir defa Şenol Hoca’yla birlikte Konya’da kazandığımız Fransa maçının kampına gitmiştim. O dönemden beri temeller orada atıldı. Özellikle Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu gibi tecrübeli abilerin bulunduğu, kaptanlık yaptıkları dönem çok güzel bir ortam vardı. Sonrasında kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun bayrağı aldığı günümüzdeki ekiple çok gurur duyuyorum. Güzel bir ortam var; bu da başarıyı getirecektir. Her zaman hedefimiz var. Yusuf Sarı, Bertuğ ve Kazım’a elimden geldiğince anlatıyorum: 'Bekliyorum, Montella’dan telefon bekliyorum. Sizi aradı mı?' diye onlara takılıyorum. Hedef her zaman olmalı; 'Hedefsiz gemiye rüzgar yardım etmez' gibi çok güzel bir söz var. Bugün Montella beni çağırsaydı, koşa koşa, seve seve giderim. Hazırım."

"AYKUT KOCAMAN'IN BENDEKİ YER AYRI"

"Bir teknik adamı öne çıkar' dersen, gerçekten çok zor. 10-15 günlük kamp dahi olsa, Şenol Güneş çok farklı bir isim, çok farklı bir görüşe sahip. Kısa bir dönemde de olsa 2,5 ay Sergen Yalçın’la çalıştık; çok farklıydı. Burada ise yeni jenerasyon diyebileceğimiz Nuri Hoca, Çağdaş Hoca, Emre Hoca… Hepsinin futbola karşı farklı bakış açıları var. Hepsi çok önemli, özel isimler. Ancak Aykut Hoca’yı her zaman ayrı tutuyorum; bu da gayet normal. Kariyerimde kazandığım ilk kupanın baş mimarı. Belli bir seviyeye gelmemde insani ve futbolcu olarak bize çok şey kattı."

"EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ BEŞİNCİLİK OLACAKTIR"

"Belki Beşiktaş’ı puan durumunda yakalayabilirdik. Trabzonspor’a karşı son dakikada yediğimiz gol, Beşiktaş’a karşı 2-2’yi yakaladığımız maçın son dakikasında yediğimiz gol… Kritik anları iyi oynayabilseydik, biraz daha farklı bir konumda, farklı şeyleri kovalıyor olabilirdik. En önemli hedefimiz beşincilik olacaktır."