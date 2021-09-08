Ömer Erdoğan: Zor bir deplasman bizi bekliyor

Erdoğan, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı kendi taraftarları önünde ve sahalarında iyi bir futbolla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hafta sonu ligde çıkış yakalamaya çalışan Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zor bir deplasman bizi bekliyor. Rakibimiz belki lige çok iyi başlayamadı ama onlar içinde bir dönüm maçı olacak. Eminim onlar da bu hafta bir çıkış yakalamaya çalışacaklar. Biz kendimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz. Bu milli maç arasında da hem fiziksel olarak kendimizi geliştirirken mental anlamda da oyunun skoruna göre gerçekleşebilecek oyun formatlarını çalışmayı denedik."

Milli takımda oynayan oyuncularının takıma katılmaya başladığını aktaran Erdoğan, Samuel ve Dylan'ın da katılmasıyla tam kadro hafta sonu Rize'ye gitme şanslarının olacağını belirtti.

Erdoğan, takımda cezalı oyuncularının bulunmadığını ve Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Simon Falette'nin tedavisinin sürdüğünü, maçta oynayıp oynayamayacağıyla ilgili belirsizliğin olduğunu söyledi.

"RİZE'YE 3 PUAN İÇİN GİDİYORUZ"

Futbolculardan Fatih Kuruçuk da lige başladıklarını ve yeni oluşan takımın günler geçtikçe birbirine daha çok ısındığını aktardı.

Milli maç arasında Rizespor maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Kuruçuk, "Takımımız Rizespor maçına hazır diyebilirim ama önümüzde 2-3 gün var. Bu süre zarfında maça odaklanarak en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Kendimi her maça aynı şekilde hazırlıyorum. Sahaya odaklanarak çıkıyorum. Rize'ye 3 puan için gidiyoruz, 3 puanı alıp döneceğiz inşallah." diye konuştu.