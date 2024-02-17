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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Ömer Faruk Mahir: Her hafta biraz daha üzerine koyuyoruz - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Ömer Faruk Mahir: Her hafta biraz daha üzerine koyuyoruz

        EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Atakaş Hatayspor karşısında aldıkları 1-1'lik beraberlikle ilgili olarak "Güçlenerek giden bir oyun anlayışımız var. Her hafta biraz daha üzerine koyuyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 20:45 Güncelleme: 17.02.2024 - 20:45
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        "Her hafta biraz daha üzerine koyuyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketini hatırlattı.

        Mahir, "Günlük hayatınızda bazen ufak tefek kazalar yaşıyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Bu bile bizde inanılmaz travmalara sebep olabiliyor. Şimdi yüzyılın, asrın felaketini yaşamış Hatay şehrinde, bu denli bir travmadan sonra burada gerçekten onların yüzünü gülerken görmek, Volkan Hocamın takımı toparlayışı, gerçekten güçlü bir oyun. Buradan tekrar vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı dilerken, kalanlara da gerçekten sabırlar diliyorum" diye konuştu.

        Mahir, oyunla ilgili yaptığı değerlendirmede ise şu ifadeleri kullandı:

        "Güçlenerek giden bir oyun anlayışımız var. Her hafta biraz daha üzerine koyuyoruz. Tabii öne geçtiğimiz bir maçı kaybetmek üzücü. Kardeş takımımız Hatayspor ile puanları bölüşmek zorunda kaldık. Son 10 dakikası gerçekten Hatayspor'un çok daha etkin, baskılı oynadığı bir maçtı. Tabii bizim de zorunlu yapmamız gereken değişiklikler vardı. Ondan dolayı böyle oldu. Bundan sonraki süreçte Hatayspor'a başarılar diliyorum. Her şeyin en güzeline layıklar."

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