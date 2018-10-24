Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda yer alacak Ampute Milli Takımı'nın oyuncularından Ömer Güleryüz, Avrupa şampiyonu oldukları dönemden daha iyi durumda bulunduklarını söyledi.Ömer Güleryüz yaptığı açıklamalarda, yedinci ve son kamplarını İstanbul'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Altı aydır turnuvaya hazırlanıyoruz. Her şey güzel gidiyor. O kupayı çok istiyoruz, sonunu inşallah güzel bitiririz." dedi.

Genç ve tecrübeli bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan milli oyuncu, "Avrupa şampiyonu olduğumuz kadroyu 3-4 oyuncu haricinde koruduk. Onun üzerine takviyeler yapıldı. Daha iyi bir takım olduk. İyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonluğunun ardından beklentilerin arttığına dikkati çeken Ömer Güleryüz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Herkes dört gözle bu turnuvayı bekliyor. Herkesi mutlu etmek istiyoruz. Çok güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Hepsini tek tek geçme amacındayız. Kupaya ulaşmayı hedefliyoruz. Meksika'da taraftarlarımızı görmek isteriz. Güzel bir coşkuyla gitmeyi istiyoruz. Bizden desteklerini esirgemesinler."

"BU KADARINI BİLE HAYAL EDEMİYORDUM"

Ömer Güleryüz, Türkiye'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarının çok şeyi değiştirdiğini dile getirdi.Elde ettikleri şampiyonluğun maddi ve manevi çok şeyi değiştirdiğini vurgulayan milli oyuncu, "Kırılma noktası Avrupa Şampiyonası. Önceden dışarı çıktığımda insanlar acıyarak bakıyordu. Artık mahallemde, okulumda yürürken insanların gururla baktığını hissediyorum. Bu kadarını hayal bile edemiyordum." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'ndaki final mücadelesi öncesinde Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Leipzig ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını takım halinde izlediklerini belirten Ömer, şunları söyledi:"Hayal etmiştim, 'finale kalırsak büyük bir statta oynayalım' diye konuşuyorduk aramızda. İki hafta boyunca 'Vodafone Park’ta oynayabilir miyiz, acaba gol atabilir miyim' diye hayal ediyordum. Finalde de gol atmak nasip oldu. Bu duyguyu kimseye anlatamadım. Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza’nın çok güzel bir sözü var; 'hayal edebilirseniz, başarabilirsiniz' diye. Her şey hayalden geçiyor. Biz hayal ettik. Çok çalıştık ve şampiyon olduk."

"SOKAKTA ARKADAŞLARIMLA OYNARKEN KEŞFEDİLDİM"

Doğuştan ampute olduğunu anlatan Ömer Güleryüz, "6 yaşından beri futbol oynuyorum. Sokakta arkadaşlarımla oynarken keşfedildim. 'Böyle bir spor var' denildi. Futbol hayalimdi. Ampute futbola 12 yaşında başladım. 15’imde milli takıma seçildim. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyorum. Ankara’da da Türk Silahlı Kuvvetleri’nde oynuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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