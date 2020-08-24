Omurganın görünümü; yan taraftan bakıldığında boyun, bel bölgesinde çukurluk, sırt kısmında ise hafif kamburluk olması sağlıklı olduğuna, arkadan bakıldığında tam dik durmaması da eğik olduğuna işarettir.

Omurga da eğriliğin meydana gelmesi sonucu tedavi yöntemleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Eğrilik ilerleme kaydetmiyor ve %4-5 oranında ise; kondisyonu artıracak egzersizler yapılması önerilmektedir. Eğer %10’un üzerinde ve ilerlemeye devam eden şekilde ise tedavi uygulanmaya başlanmaktadır.

Omurga eğriliğinin 3 çeşidi bulunmaktadır.Bunlar;

İdiopatik skolyoz; nedeni bilinmeyen omurga eğriliğidir. Omurga ‘S’ ve ‘C’ şeklini almakta, sırtta çıkıntılar oluşmasına neden olmaktadır.

Nöromusküler skolyoz; kişi de bulunan kas ve sinir hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan eğrilik türüdür. Nefes almada sıkıntılar ve duyu bozuklukları görülebilmektedir.

Konjenital skolyoz; bebeğin anne karnında olduğu zaman oluşan omur anormallikleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Küçük yaşlarda meydana gelen bu türde erken yaşta cerrahi müdahale yapılarak düzeltilebilmektedir.

Omurga eğriliğinin doğuştan veya bazı hastalıklar nedeniyle oluşması dışında önlenebilmektedir. En önemli yöntemler; kişinin oturma ve duruş pozisyonlarının dik bir şekilde belde boşluk oluşacak şekilde durmasıdır. Sonrasında sadece tek bir tarafa ağırlık bindirecek şekilde eşya ya da çanta taşınmamasıdır. Kadınların dikkat etmediği noktalardan biri de; çantalarının uzun süre tek bir omuzda taşımasıdır. Ağırlığı sürekli tek tarafta olması bir süre sonra omurgada eğriliğin oluşmasına neden olmaktadır.

Düzenli şekilde egzersiz yapmak ve yüzmek kondisyonun güçlenmesini sağlayarak, eğriliğin oluşmasını engellemektedir. Belde bulunan kavisin arttırılması ve güçlendirilmesi için kalça, bel hareketleri yapmak eğrilik varsa ilerlemeyi durdurmaya yararlı olmaktadır.

Bu tarz omurga yapısını destekleyici ve kondisyonu geliştirici egzersizler yapmak, ilerde oluşabilecek eğrilmelerin önüne geçmektedir.