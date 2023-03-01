Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem feleketi 11 ili vururken, felakettin milyonlarca insan etkilendi. Bu kapsamda yaralı sarmak amacıyla çeşitli yardım geceleri düzenleniyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1 Mart Çarşamba akşamı Omuz Omuza yardım kampanyasını başlattı. Peki, "Omuz Omuza yardım kampanyası bağış miktarı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte TFF tarafından düzenlenen Omuz Omuz'a yardım kampanyasında toplanan bağış miktarı...