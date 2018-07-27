Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmuş vatandaşların, kamu personeli olabilmek amacıyla girdiği Önlisans KPSS'nin ne zaman yapılacağı sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Peki Ön lisans KPSS ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ÖN LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 Ön lisans KPSS başvuru işlemleri, 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, KPSS ön lisans sınavını 4 Ekim 2018'de gerçekleştirecek. Akademik takvime göre sonuçlar 29 Ekim 2018'de açıklanacak. 2018 KPSS önlisans kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı zaman başvuru ve sınav ile ilgili detaylar da belli olacak.

ÖN LİSANS KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacak. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacak. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecek. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmekte.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecek.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecek.

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