Ön lisans sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

ÖNLİSANS MI, ÖN LİSANS MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, ön lisans şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Sıklıkla kullanılan "önlisans" yazımı ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "ön lisans"tır.

ÖN LİSANS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ön lisans kelimesi, yükseköğretimde iki yıllık lisans programını tanımlamak için kullanılır.