On Numara oyununun 884. hafta yani geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 164 bin 112 lira ikramiye kazanmıştı. 22 Temmuz 2019 bu akşam ikramiye kime çıkacak merak konusu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi ise akşam saat 21.15'te canlı olarak başlayacak. Sonuçları ise haberturk.com üzerinden anlık olarak öğrenebileceksiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 01, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 41, 43, 45, 52, 53, 57, 59, 61, 71, 73 ve 76 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 459 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 594 kişi 137 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 65 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 111 bin 41 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 173 bin 868 kişi 3 lira 25'er kuruş kramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun İzmir'in Bergama ve Kırşehir'in Kaman ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 872 bin 12 lira 75'er kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 486 bin 251 lira 53'er kuruş aktarıldı.

0 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 89

8 bilen kişi sayısı : 1.594

7 bilen kişi sayısı : 17.065

6 bilen kişi sayısı : 111.041

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 173.868

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 164.112,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.459,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 137,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL