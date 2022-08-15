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On numara ne zaman, saat kaçta açıklanacak? On Numara Büyük İkramiye ne kadar?

Haftanın ilk gününde gözler on numara çekilişine çevrildi. Şans oyunu severler ve talihlerini şans oyununda arayanlar On Numara ne zaman, saat kaçta açıklanacak gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, On Numara ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve On Numaranın büyük ikramiyesi ne kadar? İşte çekiliş detayları...

On numara ne zaman, saat kaçta açıklanacak? On Numara Büyük İkramiye ne kadar?

Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla takip edilen 15 Ağustos On Numara Çekilişi sonuçları için gözler Sisal şansa çevrildi. Sisal şans tarafından düzenlenen 15 Ağustos 2022 On Numara şans oyunu çekilişinde kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 15 Ağustos Cuma On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Sonuçları bilet numarası ile sorgulama ekranından yapılacak.

ON NUMARA BİLET SORGUMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ON NUMARA NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

- Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

- Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

- Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

ON NUMARA'DA NE KADAR KAZANILABİLİR?

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynanılan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiçbir numarayı tahmin edemezse ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

On Numara çekilişinin büyük ikramiyesi 115,4 Bin TL'dir.

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