Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 674 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 416 kişi 154'er lira, 7 bilen 24 bin 692 kişi 21 lira 45'er kuruş, 6 bilen 143 bin 578 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 37 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Bornova ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. İşte 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

MPİ 21 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 5 - 7 - 19 - 23 - 24 - 31 - 21 - 26 - 33 - 36 - 35 - 37 - 41 - 42 - 45 - 55 - 58 - 61 - 68 - 71 - 72

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / ÜMRANİYE - İZMİR / BORNOVA - KONYA / SELÇUKLU

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 185.581,35 TL 9 bilen kişi sayısı : 101 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.674,90 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.416 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 154,00 TL 7 bilen kişi sayısı : 24.692 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,45 TL 6 bilen kişi sayısı : 143.578 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 203.037 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA 14 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 8 - 14 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 39 - 40 - 41 - 46 - 52 - 59 - 60 - 61 - 63 - 64 - 67 - 71 - 73 - 76