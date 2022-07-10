Oniks Taşı Faydaları ve Özellikleri! Oniks Taşı Ne İşe Yarar ve Gerçek Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Oniks taşı faydaları 0:00 / 0:00

Eski tarihlerden bu yana kişiler sağlık sorunları için doğal yöntemleri kullanmaya çaba sarf etmiştir. Bu yüzden doğal taşlar da uzun yıllardır kişilerin araştırma konusuna girmiştir. Bu kapsamda sıkça özellikleri ve faydaları araştırılan taşlardan biri de oniks taşıdır.

Oniks taşı damarlı akik taşı olarak da adlandırılabilir. Hem takılarda hem de süs eşyalarında kullanılan ve dış görünüşü ile de şık bir taş olan oniks taşının insan sağlığına faydaları da saymakla bitmez. Oniks taşı hakkında merak edilen her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Oniks Taşı Faydaları

Dünyanın pek çok yerinde bulunan oniks taşı hakkında pek çok araştırma yapılmaktadır. Oniks taşı yararları hakkında merak edilenler ise şunlardır:

Oniks taşı enerji verici taşların arasında yer alır. Bu yüzden evlerde süs eşyası olarak kullanılabileceği gibi takı olarak da kullanılır. Bu şekilde vücuttaki stresten uzaklaşılmak amaçlanır. Kişiye iyi enerji vermeye yardımcı olur.

Topraklanmaya iyi gelir.

Pozitif düşünceler içerisinde olmanıza yardımcı olur.

Depresyona iyi gelir. Depresyon süreçlerin hem evlerde hem de kişilerin üzerinde taşıması önerilir.

Kişinin kendine güvenmesine yardımcı olur.

Kimi araştırmalarda bu taşın obezite tedavisinde de kullanılmasının uygun olduğu yönünde açıklamalar vardır.

Ayak masajında kullanıldığında vücutta rahatlama sağlamaktadır.

İkili ilişkilerde denge sağlamaya yardımcı olur.

Beyaz Oniks Taşı Faydaları

Oniks taşının farklı çeşitleri bulunur. Bunlardan biri de beyaz oniks taşıdır. Oniks taşı genelde siyah zeminde beyaz damarlı ve lekeli şekilde bulunur. Beyaz oniks taşında ise beyaz taş üzerinde siyah lekeler bulunur. Beyaz oniks taşı da siyah oniks taşı ile aynı özellikleri taşımaktadır. Enerji vererek stresi ve gerginliği azaltan bu taş, kişinin kendini daha güvenli hissetmesini sağlar.

Sarı Oniks Taşı Faydaları

Sarı oniks taşının evli çiftlerinin arasındaki enerjiye fayda sağladığı bilinmektedir.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişiler tarafından kullanılmaktadır.

Pozitif düşünmenizi sağlar.

Cinsel isteği arttırıcı özelliği olduğu ifade edilmektedir.

Nazara karşı faydalı olduğu bilinmektedir.

Mantar ve enfeksiyon gibi hastalıkların da tedavisinde kullanıldığında olumlu etkiler gösterir.

Oniks Taşı Özellikleri

Oniks taşının şans ve ayrılık taşı olarak da adlandırıldığı görülmektedir.

Değerli bir taştır.

Dünyada en çok bulunan türü siyah renkli olan oniks taşıdır.

Opak bir görünüme sahiptir.

Cam parlaklığındadır.

Sertlik derecesi oldukça yüksektir. 7 dereceye kadar çıkabilir.

En çok oniks taşının çıkarıldığı ülkeler Çin, Hindistan, Madagaskar, İtalya, Mısır ve Meksika’dır.

Gerçek Oniks Taşı Nasıl Anlaşılır?

Doğal taş adı altında piyasada bu taşların sahteleri satılmaktadır. Bu yüzden kişiler sahte taşları kullandıklarında herhangi bir fayda görmemektedir. Bu yüzden oniks taşının gerçek olup olmadığını anlamak için basit yöntemleri uygulayabilirsiniz. İşte oniks taşının gerçek olup olmadığı anlamak için uygulanması önerilen yöntemler: