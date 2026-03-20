Onlarca araba modeli bu ay indirimde: 2026 Mart sıfır araç kampanyaları sürüyor
Mart ayıyla birlikte otomobil markaları, sıfır araç sahibi olmak isteyenlere yönelik kampanyalarını hız kesmeden duyurmaya devam ediyor. Farklı segmentlerde sunulan faiz oranları, peşin ödemelere özel indirimler ve takas destekleri öne çıkarken; geniş model yelpazesi her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Sınırlı süreyle geçerli olan bu kampanyalar, esnek ödeme planları sayesinde araç alımını daha ulaşılabilir hale getiriyor. İşte 2026 Mart ayına özel güncel sıfır araç kampanyaları
Mart ayının gelişiyle birlikte otomotiv sektöründe kampanya hareketliliği artarken, yeni araç sahibi olmak isteyenler için kampanyalar peş peşe açıklanıyor. Markalar; düşük faizli kredi seçenekleri, peşin alımlarda indirimler ve takas destekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle bahar dönemine girilmesiyle birlikte showroom trafiğinin de hız kazanması bekleniyor. İşte 2026 Mart ayında öne çıkan sıfır araç kampanyaları…
FIAT Scudo Van & Scudo Combi/Combimix
1 milyon TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.
FIAT Ulysse & Scudo Kamyonet
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
FIAT Ducato Van & Ducato Minibüs
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
FIAT Doblo Combi
900 bin TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda 1.297.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
FIAT Grande Panda (Elektrikli)
1.539.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Ayrıca nakit alımlarda 70 bin TL indirim avantajı sağlanıyor.
FIAT Egea Sedan & Cross
200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. ÖTV muafiyetli alımlarda ise 150 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
FIAT 600
200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ve bayi peşin ödeme indirimi avantajı sunuluyor.
FIAT 500e (Elektrikli)
130 bin TL’ye varan indirim ve 280 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 2,89 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.
FIAT Topolino
90 bin TL nakit indirim ve 250 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.
Jeep Avenger (Elektrik, e-Hybrid, 4xe)
Summit donanımlı Avenger Elektrik modelinde 120 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Summit donanımlı Avenger e-Hybrid ve Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 40 bin TL’ye varan takas desteği sağlanıyor. Ayrıca Avenger e-Hybrid modelinde 500 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.
Jeep Compass
Summit donanımlı versiyon 2 milyon 920 bin TL’den, Limited donanımlı versiyon ise 2 milyon 620 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Alfa Romeo Junior (Ibrida & Elettrica)
Junior Ibrida Speciale+ versiyonunda 60 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Junior Elettrica Speciale+ versiyonunda ise 300.000 TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.
Alfa Romeo Tonale (Dizel)
Dizel motorlu versiyonunda avantajlı takas desteği imkânı sunuluyor.
Chery TIGGO7 (Prestige 4x2 & 4x4)
Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. 2026 model yılı Prestige 4x4 versiyonu 2.391.000 TL kampanyalı fiyatla satışta. Ayrıca model, Türkiye’de 2 milyon 270 bin TL’den başlayan mart ayına özel fiyatlarla sunuluyor.
JAECOO 7 Evolve 4x2
2 milyon 390 bin TL kampanyalı satış fiyatı ile sunuluyor. 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Ayrıca 200 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı bulunuyor.